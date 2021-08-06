رداً على أثيوبيا .. سفير موسكو في القاهرة: «العلاقات مع مصر أفضل بكثير من إثيوبيا خاصة في المجال العسكري»

الشارقة - اميمة ياسر -

رفض سفير روسيا الاتحادية بالقاهرة غيورغى بوريسينكو، خلال لقاء لبرنامج «رأي عام»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد عبر فضائية «TeN»، مساء الخميس التعليق على تصريحات المسؤولين الإثيوبيين بشأن دور روسيا بملف سد النهضة، قائلًا: «مصر بالنسبة لنا أكبر شريك هام في تلك المنطقة».

وقال ، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس عبدالفتاح السيسي، وقعا اتفاقية للتعاون الاستراتيجي بين البلدين عام 2018، موضحًا أنها دخلت حيز التنفيذ 10 يناير لهذا العام.

وأشار إلى أن «روسيا تسعى لتطوير علاقاتها مع العالم بما فيها إثيوبيا، وخاصة التعاون الاقتصادي والعسكري»، متابعًا: «سمعنا تعليقات خاصة بالاتفاق العسكري مع إثيوبيا، والعلاقات مع مصر أفضل بكثير من إثيوبيا خاصة في المجال العسكري».

ولفت سفير روسيا بالقاهرة، إلى أن روسيا ترى بأهمية حل ملف سد النهضة بين الدول الثلاث على طاولة المفاوضات حتى الوصول إلى حلول مقبولة للأطراف الثلاثة، مؤكدًا أنها تؤيد الوصول إلى اتفاق ملزم بهذا الملف.

وذكر أن «الاتفاق المقبول لكل الأطراف يجب أن يكون أساسا للاتفاق بين الدول الثلاث بملف سد النهضة»، قائلًا إن «روسيا تتفهم جيدا الأهمية الحيوية لنهر النيل للمصريين».

وعن تزامن موعد توقيع الاتفاق العسكري مع إثيوبيا مع استقبال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف لنظيرته السودانية مريم الصادق، أكد أن الأمر «صدفة بحتة»، مشيرًا إلى أن بلاده لها نشاط دولي كبير على الساحة وتتحدث مع الشركاء الدوليين بشكل مستمر.

وأوضح أن الاتفاقية الخاصة بالتعاون العسكري بين روسيا وإثيوبيا تحمل طابعًا إطاريًا، وإحدى الاتفاقات الروتينية التي ستوقعها روسيا مع العديد من دول العالم.، مضيفًا أن بلاده تبرم اتفاقيات حكومية خاصة بالتعاون العسكري والتقني مع مختلف دول العالم.