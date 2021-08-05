تدريبات أمريكية وسعودية على الأنظمة المضادة للطائرات المسيّرة

وقالت القيادة في تغريدة إن "طائرات من طراز (إف-16) تابعة لـ (الجناح الاستكشافي الجوي 378) انضمت إلى طائرات القوات الجوية الملكية السعودية، لإجراء عملية تدريب مشتركة على الأنظمة الجوية المضادة للطائرات بدون طيار".



وأضافت أن هذا التدريب "يدل على تركيز السعودية والولايات المتحدة المشترك من أجل أمن المجال الجوي الإقليمي".