توضيح حكومي بشأن انحراف الطائرة الإيرانية في مطار النجف

بغداد - ياسين صفوان - أصدرت سلطة الطيران المدني، الخميس، توضيحاً بشأن ملابسات انحراف طائرة شركة قشم الإيرانية في مطار النجف، مؤكدة أن سبب العارض يعود للطائرة والطيار.



وقالت السلطة في توضيح، إنها أجرت "كشفاً فنياً حول ملابسات انحراف الطائرة التابعة لشركة قشم الإيرانية أثناء إقلاعها من مطار النجف الأشرف الدولي، ويأتي ذلك بتوجيه من قبل رئيس السلطة الكابتن نائل سعد عبد الهادي حيث تم تكليف فريق مختص من مفتشي قسم السلامة الجوية".

وأضافت انه "تم تدقيق إجازات فريق العمل الذي قام بأعمال الصيانة على الطائرة والتي تم استبدال الإطارات الخاصة بها"، موكدة أن "سبب العارض يعود للطائرة والطيار ولا علاقة لمطار النجف الأشرف الدولي (المدرج) بانحراف مسار الطائرة إثناء الإقلاع". ولفتت سلطة الطيران الى أن "إجراءات الكشف الفني جرت بحضور ممثل عن سلطة الطيران المدني الإيراني وتم بعد ذلك السماح للطائرة بالإقلاع وعلى متنها طاقمها وفريق العمل الإيراني فقط"، مشيرة الى أن "فريق مفتشي قسم السلامة الجوية لم يسمح في وقت سابق بإقلاع الطائرة لحين استكمال الكشف الفني وإيضاح النتائج المعنية بالطائرة".

وكان متحدث باسم منظمة الطيران المدني الايرانية أعلن، أمس الاربعاء، عن خروج طائرة ركاب تابعة لشركة " قشم إير" عن مدرج مطار النجف الدولي بسبب خلل في عدة هبوط الطائرة.