الشباب والرياضة تكشف حقيقة اعتذار الساهر عن حفل خليجي 25

بغداد - ياسين صفوان - نفت وزارة الشباب والرياضة، الخميس، اعتذار الفنان كاظم الساهر عن حضور حفل إفتتاح خليجي 25 في محافظة البصرة.



وقال الناطق الإعلامي للوزارة موفق عبد الوهاب في بيان، إن "ما تناقلته بعض الوكالات الاخبارية ومواقع التواصل الإجتماعي بشان اعتذار الفنان كاظم الساهر من الحضور إلى البصرة لإحياء حفل افتتاح بطولة خليجي 25 نهاية العام الحالي لا صحة له".

وأضاف "لم يصلنا أي رد من الفنان الكبير كاظم الساهر الذي وجهت له دعوة شرفية موسومة بتوقيع وزير الشباب والرياضة لحضور حفل الافتتاح ولقاء الجماهير العراقية في مناسبة رياضية عزيزة على قلوب العراقيين ودول الخليج العربي".

واوضح عبد الوهاب أن "الحديث عن أي مستجدات بشأن حفل الإفتتاح سابق لأوانه كثيراً بحكم الفاصل الزمني الذي يبعدنا عن موعد البطولة، كما ان ربط اية اخبار غير حقيقية عن البطولة يُعدُ اضرارا بسمعة الوطن ومكانته الرياضية التي نطمح جميعا ان تكون عند حسن ظن الجميع ونقل صورة مشرفة عن تحضيراتنا ومنشاتنا الرياضية وليس العكس".