"لدي حب كبير لتركيا".. صحف أردوغان تزور مقابلة مع خليفة ميركل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تصريحات غريبة فاجأت المتابعين الألمان، وصاحبها المزعوم نفسه، أرمين لاشيت خليفة أنجيلا ميركل المرشح الأبرز للمستشارية الألمانية.

فصحيفة صباح التركية التي توزع ٣٣٠ ألف نسخة يوميا، نشرت مقابلة مزورة لم تحدث من الأساس مع لاشيت، وتتضمن تصريحات مزيفة على لسانه، في عدد الصحيفة المطبوع يوم الإثنين الماضي.



ونسبت الصحيفة بعنوان كبير للاشيت- وهو رئيس الاتحاد المسيحي الحاكم - قوله في مقابلة خاصة معها: "لدي حب كبير لتركيا".

كما نسبت الصحيفة كذبا للاشيت قوله إنه يفضل التحالف مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي في الائتلاف الحاكم المقبل، ويدعو إلى "اتفاقية شراكة جادة للغاية" مع تركيا.





لكن المفاجأة أن لاشيت لم يدل بهذه التصريحات ولم تتواصل معه الصحيفة التركية من الأساس، كما قال مكتب لاشيت نفسه لصحيفة دي فيلت الألمانية اليوم الخميس.

وتابع مكتب لاشيت: "المقابلة مزيفة. ولم يكن هناك حتى محادثة مع المحاور المزعوم".

وتجري الانتخابات التشريعية الألمانية في سبتمبر/ أيلول المقبل، ويتصدر الاتحاد المسيحي السباق بـ٢٧.٥٪؜ من نوايا التصويت، وفق استطلاعات الرأي.

وصحيفة الصباح يديرها سرحات البيرق شقيق برات البيرق صهر أردوغان، وهي موالية للنظام بشكل كامل.