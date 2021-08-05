إعلام إسرائيلي: "بينيت" يقرر تعيين شقيق الرئيس سفيرا بواشنطن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت تعيين شقيق الرئيس إسحاق هرتسوغ سفيرا لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وفق إعلام محلي.

وقالت صحيفة "جروزاليم بوست" وموقع "واللا" الإخباري إن بينيت قرر تعيين مايك هرتسوغ سفيرا لإسرائيل في واشنطن.

وهرتسوغ؛ العميد المتقاعد في الجيش الإسرائيلي، هو شقيق الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ.

وحال إقرار تعيينه، فإن هرتسوغ سيخلف القيادي في حزب الليكود جلعاد أردان، الذي استقال من منصبه ليبقي على منصب السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة.

وعلى مدار العقد الماضي، شغل هرتسوغ مناصب عليا في مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي في عهد الوزراء إيهود باراك وعمير بيريتس وشاؤول موفاز وبنيامين بن إليعازر.

وخلال الفترة من سبتمبر/ أيلول 2006 إلى أكتوبر/ تشرين الأول 2009، تولى هرتسوغ منصب رئيس هيئة موظفي مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي.

وفي الفترة من نوفمبر/ تشرين الثاني 2001 إلى يوليو/ تموز 2004، كان مساعداً عسكرياً لوزير الدفاع الإسرائيلي، وبهذه الصفة عمل مسؤول اتصال بين وزير الدفاع والجيش الإسرائيلي ومكتب رئيس الوزراء وهيئة الاستخبارات ومؤسسة الدفاع الإسرائيلية.

ومنذ عام 1993، لعب الجنرال هرتسوغ دوراً رئيسياً في عملية السلام بين العرب وإسرائيل، حيث شارك في معظم المفاوضات الإسرائيلية مع الفلسطينيين والأردنيين والسوريين، بما في ذلك قمة "واي بلانتيشن" وقمة "كامب ديفيد" ومفاوضات "طابا" وقمة "أنابوليس" والمفاوضات التي تلتها.

وبالفترة من يونيو/ حزيران 2009 إلى مارس/ آذار2010، عمل مبعوثاً خاصاً لرئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع في الجهود الرامية إلى إعادة إطلاق عملية السلام.

وقال موقع "واللا" إن هرتسوغ يعرف شخصيا الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن والعديد من كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية.