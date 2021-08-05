رئيس تونس : لا مجال للتفريط في أي حبة قمح أو شعير

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أكد رئيس تونس قيس سعيّد الخميس، أنه لا مجال للتفريط في أي حبة قمح أو شعير، عند استقباله بشير الكثيري، الرئيس المدير العام لديوان الحبوب.



وأوضح سعيّد وفق ما نقلت الصحف المحلية عن فيديو نشره موقع الرئاسة التونسية على فيس بوك، أنه لا مجال لتكرار ما حصل سابقاً وتوريد قمح مسرطن من الخارج، قائلاً: "لا مجال لقمح مسرطن، ولا مجال لأي حوار مسرطن"، مشدداً على أنه لاحوار إلا مع الصادقين الثابتين الذين استبطنوا مطالب الشعب.

واعتبر الرئيس التونسي، أن "المس بقوت التونسيين، خيانة عظمى للشعب وللوطن" مضيفاً "خبز وماء ولا عودة أبداً للوراء، سنذهب في صناعة تاريخ جديد لتونس ولدينا كل الإمكانيات والقدرات لذلك"، في إشارة إلى الشعار الأشهر الذي سبق سقوط النظام في 2011 "خبز وماء وبن علي، لا".

وجاء حديث سعيّد مساءً، بعد أن نشرت حركة النهضة، بياناً صباح الخميس، قالت فيه إنها تدعو "إلى نقد ذاتي" مع السعي لتحميل الطبقة السياسية في تونس، مسؤولية الفشل الذريع اقتصادياً، واجتماعياً، وصحياً ودعوتها إلى "الاعتراف والعمل على تصحيح الأداء والاعتذار عن الأخطاء" داعية إلى الحوار مع الرئاسة لحل الأزمة.