أمريكا وإندونيسيا تجريان أضخم مناورات مشتركة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

يشارك آلاف الجنود من إندونيسيا والولايات المتحدة في مناورات عسكرية مشتركة تستمر لمدة أسبوعين وصفت بأنها الأضخم على الإطلاق بين البلدين.



والمناورات التي بدأت في الاول من أغسطس (آب) وتستمر حتى منتصف الشهر تجري في مواقع ثلاثة هي سومطرة وكاليمانتان وسولاويزي، وتتمحور حول استراتيجية الدفاع عن الجزر، وفق وزارة الدفاع الاندونيسية.

وأضافت الوزارة في بيان أن أكثر من 2,100 جندي اندونيسي و1,500 جندي أمريكي يشاركون في مناورات "درع غارودا" التي تجري سنوياً منذ عام 2009.

وكان الجنود الأمريكيون قد وصلوا أواخر يوليو (تموز) إلى اندونيسيا التي شهدت تفشياً كبيراً لفيروس كورونا.

وقال رئيس أركان الجيش الاندونيسي أنديكا بيركاسا إن المناورات تهدف الى تحسين العلاقات بين البلدين ورفع مستوى مهارات جيشيهما.

وأضاف "نأمل أن تعد مناورات درع غارودا قادة مستقبليين للجيش الاندونيسي يتمتعون بالمهنية ويلتزمون بالمعايير الدولية".

وتركز الولايات المتحدة على تعزيز وجودها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والعمل على جذب الحلفاء مع احتدام المنافسة مع الصين.

وعلى الرغم من علاقات إندونيسيا الأمنية القوية مع واشنطن، إلا أنها أظهرت رغبة بإقامة نوع من التوازن في علاقتها مع الولايات المتحدة من جهة ومع الصين التي تعد شريكها الاقتصادي الرئيسي من جهة أخرى.

ومن المقرر أيضا أن تزور نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، سنغافورة وفيتنام في وقت لاحق هذا الشهر.