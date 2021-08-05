غدا.. الأوضاع في أفغانستان على طاولة مجلس الأمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أعلن دبلوماسيون، الخميس، أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سيعقد جلسة مفتوحة الجمعة لمناقشة الوضع المتدهور في أفغانستان.



وتقرر الاجتماع بناء على طلب الحكومة الأفغانية والنروج وإستونيا، وسيقام عند الساعة العاشرة صباحا (14,00 ت غ)، كما أوضح الدبلوماسيون.

وكانت آخر مرة اجتمع فيها مجلس الأمن للبحث في وضع أفغانستان في يونيو/ حزيران، لكن الوضع في البلد الذي مزقته الصراعات تدهور بسرعة منذ ذلك الحين.

تسيطر حركة طالبان حاليا على مساحات شاسعة من الريف وتواجه القوات الحكومية الأفغانية في العديد من المدن الكبيرة، بما فيها هرات قرب الحدود الغربية مع إيران، وقندهار في الجنوب.

وارتفع مستوى العنف في أنحاء أفغانستان منذ مطلع مايو/ آيار عندما أطلقت طالبان عملية في أجزاء واسعة من البلاد تزامنا مع بدء الجيش الأمريكي آخر مراحل انسحابه، مسدلا الستار على حرب استمرت 20 عاما.

وصعّد الجيشان الأفغاني والأمريكي ضرباتهما الجوية ضد المتمردين، وحذرت طالبان الأربعاء من أنها ستستهدف مسؤولين حكوميين بارزين ردا على ذلك.

ودعا الاتحاد الأوروبي الخميس إلى "وقف عاجل وكامل ودائم لإطلاق النار" في أفغانستان، منددا بتكثيف حركة طالبان هجماتها الدموية.