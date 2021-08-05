السعودية الثالثة عالميا في المساعدات الإنسانية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حققت المملكة المرتبة الثالثة عالميا والأولى عربيا من حيث الدول الكبرى المانحة للمساعدات الإنسانية لدول العالم بمبلغ 841 مليونا و393 ألفا و791 دولارا أمريكيا (3.15 مليارات ريال سعودي)، إلى جانب تصدرها أكبر الداعمين لليمن بمبلغ 799 مليونا و161 ألفا و812 دولارا أمريكيا ( 3 مليارات ريال سعودي تقريبا)، وفق منصة التتبع المالي التابعة للأمم المتحدة (FTS) حتى نهاية يوليو 2021م.

وأكد المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة أن تصدر المملكة للمشهد الإنساني عالميا جاء نتيجة للدعم غير المحدود الذي يلقاه العمل الإنساني والإغاثي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، ويعكس القيم الراسخة لقيادة المملكة وشعبها النابعة من ديننا الإسلامي الحنيف، مشيرا إلى أن هذا الإنجاز يأتي ترجمة لتاريخ المملكة الناصع بالعطاء، وحرصها على مد يد العون لكل الشعوب والدول المحتاجة في العالم، واضعة نصب عينيها حياة الإنسان وكرامته وصحته أيا كان وأينما كان.

وأوضح الدكتور الربيعة بأن المملكة نهر عطاء لا ينضب، وستستمر على نهجها في مساعدة المحتاجين والمتضررين في جميع بقاع العالم، بتوجيهات ومتابعة ودعم من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، داعيا الله -عز وجل- أن يديم على وطننا الغالي نعمة الأمن والأمان والرخاء والازدهار وأن يحفظ له قيادته الرشيدة.

السعودية والمساعدات الإنسانية:

1 عربيا.

3 عالميا.

3.15 مليارات ريال في النصف الأول لـ2021.

3 مليارات ريال لليمن خلال العام الحالي.