84 مصابا في مواجهات بين المتظاهرين والأمن اللبناني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصيب 84 شخصا في مواجهات متفرقة بين القوى الأمنية والمحتجين في ذكرى انفجار مرفأ بيروت.

وأعلن الصليب الأحمر اللبناني على موقعه على تويتر عن سقوط 10 جرحى تم نقلهم من وسط بيروت،

و3 جرحى تم نقلهم من الجميزة، و71 مصابا تم إسعافهم في المكان.

وتمكن المحتجون من إزالة الأسلاك الشائكة قرب أحد مداخل المجلس النيابي مقابل مبنى بلدية بيروت، وحاولوا اقتحام مدخل آخر من البرلمان لكن القوى الأمنية استطاعت إجبارهم على الانسحاب من ساحة الشهداء بعد رمي القنابل المسيلة باتجاههم، وتعمل القوى الأمنية على ملاحقة عدد من المحتجين عند تقاطع الرينج في بيروت وبعض الشوارع في مناطق الجميزة والصيفي.

وكانت قد اندلعت مواجهات بين القوى الأمنية وعدد من المحتجين الذين قاموا برشق أحد مداخل المجلس النيابي بالحجارة، ولا تزال المواجهات مستمرة، حيث استخدمت القوى الأمنية القنابل المسيلة للدموع وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين، وذكرت قناة «الجديد» المحلية أن 4 أشخاص أصيبوا خلال اشتباك تخلله إطلاق نار أثناء مرور مسيرة للحزب الشيوعي في منطقة الجميزة في بيروت.