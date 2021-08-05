عودة العمل الرسمي بالكويت منتصف أغسطس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وافق مجلس الوزراء الكويتي على عودة نظام العمل الرسمي المعتاد في الجهات الحكومية كافة ابتداء من 15 أغسطس الحالي، بعد تحسن الوضع الصحي من فيروس كورونا في البلاد الذي يشهد تراجعا متواصلا في أعداد الإصابات والوفيات. جاء ذلك في بيان صادر عن المجلس عقب اجتماعه الاستثنائي برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الورزاء الكويتي. وقرر المجلس عقب تدارس توصيات اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا، السماح بالسفر للفئات العمرية غير الخاضعة للتطعيم، والمواطنين الحاصلين على شهادة معتمدة من وزارة الصحة الكويتية تفيد بتعذر حصولهم على اللقاح نتيجة لأسباب صحية، ابتداء من أول سبتمبر المقبل.

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