122 انتهاكا.. وتفجير 16 منزلا في تعز

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان، توثيق 122 انتهاكا ارتكبتها ميليشيات الحوثي في الممتلكات الخاصة خلال النصف الأول من العام الجاري في محافظة تعز.

ومنذ بداية الحرب فجرت ميليشيات الحوثي المئات من منازل المدنيين في مناطق مختلفة انتقاما من أصحابها، وتشير إحصاءات حقوقية إلى أن ميليشيات الحوثي فجرت 810 منازل في 17 محافظة يمنية، لمواطنين معارضين لها، خلال الأعوام الستة الماضية.

ميدانيا أعلنت قوات الجيش الوطني، مصرع وجرح عشرات الحوثيين وأسر آخرين في كمين محكم في محافظة الجوف شمالي شرق البلاد، واستدرجت قوات الجيش، مجموعة من عناصر الميليشيات الحوثية، كانت تحاول التقدم باتجاه مواقع في جبهة الخنجر الاستراتيجية شمالي المحافظة، ووجدت المجموعة الحوثية المتسللة نفسها في كمين محكم، نصبه لها الجيش، وأطبقوا عليها الحصار من كل اتجاه.

من جهتها، حذرت الحكومة اليمنية النظام الإيراني من الدفع بميليشياته الطائفية وعلى رأسها الحوثيون لاستهداف ناقلات النفط والسفن التجارية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

وتأتي تحذيرات الحكومة اليمنية عقب استقبال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، وفدا من ميليشيات الحوثي الإرهابية في العاصمة طهران في أول لقاء له منذ انتخابه، وأوضحت وكالة سبأ بنسختها الحوثية، أن وفد الميليشيات برئاسة ناطقها الرسمي محمد عبدالسلام ذهب بدعوة رسمية للمشاركة في مراسم أداء اليمين الدستورية للرئيس الإيراني أمس.

وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، «إن الهجمات التي يشنها النظام الإيراني وميليشياته الطائفية في المنطقة على خطوط الملاحة الدولية، يؤكد أن العالم إزاء نظام إرهابي مارق».

وأضاف «أنشطة وسياسات النظام الإيراني العدوانية، واستهدافه ناقلات النفط والسفن التجارية بالمسيرات والألغام البحرية والقرصنة، باتت تمثل خطرا جديا على الأمن والسلم الدوليين»‏، موضحا، أن ميليشيات الحوثي شنت منذ انقلابها مئات الهجمات الإرهابية التي طالت بشكل عشوائي ناقلات النفط والسفن التجارية بإيعاز وتخطيط وتسليح إيراني.

ولفت إلى أن الميليشيات زرعت المئات من الألغام البحرية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، في استهداف غير مسبوق لخطوط الملاحة الدولية وحركة التجارة وأمن الطاقة العالمي‏.

وحذر الإرياني من «دفع النظام الإيراني بميليشياته الطائفية في المنطقة لاستهداف ناقلات النفط والسفن التجارية وتهديد خطوط الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب، بهدف تصعيد وتوسيع رقعة أنشطتها الإرهابية‏».

وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بتحمل مسؤوليتهم القانونية والتاريخية.

ودعا إلى اتخاذ موقف جماعي وفوري في التصدي لإرهاب الدولة الذي يمارسه نظام الملالي الإيراني، ووقف أنشطته وميليشياته الطائفية المزعزعة للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

مشاهدات يمنية







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انتهاكات الحوثي بتعز خلال النصف الأول لـ2021:

122 انتهاكا

59 منزلا لمدنيين دمرت

39 مركبة تم إتلافها

4 ممتلكات خاصة تضررت.