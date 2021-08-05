السعودية تهرع لمساعدة جامايكا لمواجهة كورونا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هرعت السعودية ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة دولة جامايكا على مواجهة فيروس كورونا، وسلمتها أمس مساعدات ومستلزمات طبية ووقائية. وقام بتسليم المساعدات للجانب الجامايكي - نيابة عن المركز - سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كوبا فيصل بن فلاح الحربي. وأوضح السفير الحربي أن المساعدات تأتي امتدادا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها السعودية من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة للدول الشقيقة والصديقة، إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين- حفظهما الله -، مؤكدا استمرار دور المملكة الفعال في دعم الجهود الدولية لمكافحة الجائحة.

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