شكرا لقرائتكم خبر مظاهرات الأحواز تخلف 300 قتيل في مدينة واحدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعتقلت السلطات الإيرانية 300 شخص في مدينة الخفاجية وحدها خلال المظاهرات التي يشهدها إقليم الأحواز، والتي اندلعت منذ ما يقارب 20 يوما، وانتشرت في طهران وعدد من المحافظات.

وأفاد تقرير لصحیفة همشهري الإصلاحية، بأن وحدة الشرطة الخاصة وغير المحلية التي جلبتها السلطات من المحافظات الأخرى قامت بقمع المحتجين السلميين منذ اليوم الرابع لانطلاق المظاهرات.

وأشارت منظمة خلق الإيرانية إلى أن عدد المتظاهرين السلميين قد وصل في مدينة سوسنغرد أي الخفاجية، إلى 12 ألف متظاهر، مشيرة إلى أنها أكبر وأطول فترة تجمعات عامة في المنطقة، وأوضحت أيضا أنه منذ اليوم الرابع، دخلت وحدة الشرطة الخاصة وغير المحلية، دون أي معرفة بالمنطقة، وواجهت الاحتجاجات السلمية في المدينة بعنف شديد، كما اعتقلت 300 متظاهر فيها وحدها.

ولم يتحدث أي مسؤول على مستوى الإقليم أو على المستوى الوطني إلى الناس، الذين كانت شعاراتهم الاحتجاجية تدور حول المياه، بل هدفت الشرطة فقط إلى إنهاء الاعتصامات.

وتفيد بعض المصادر إلى أن عدد المعتقلين في إقليم الأحواز قارب ألفي معتقل، وأن عدد القتلى حوالي 10 أشخاص والمئات من الجرحى خلال احتجاجات سلمية انتقلت إلى المدن الإيرانية الأخرى ومنها العاصمة طهران.

يذكر أنه في وقت تتواصل الاحتجاجات في إيران، قام البرلمان بالموافقة على مشروع قانون يضع الفضاء الالكتروني تحت رقابة الحرس الثوري، بينما تقول منظمة العفو الدولية، «إن السلطات الإيرانية تستخدم قطع الإنترنت للتغطية على الانتهاكات بحق المتظاهرين، وقوبل القرار الذي صدر قبل أيام، برفض واسع من الناشطين السياسيين والمدنيين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي وحتى بعض المسؤولين في النظام الإيراني.

وتزامن مشروع القانون مع احتجاجات الأهواز وتمددها إلى عدد من المحافظات الإيرانية، حيث كانت اندلعت في مدن أهواز العاصمة والخفاجية والحويزة والحميدية والخلفية ومعشور والشاوور والسوس وكوت عبدالله وعبد الخان والمحمرة وعبادان في إقليم الأهواز ذات الأغلبية العربية، ثم انتقلت إلى مدينتي إيذج ومسجد سليمان اللوريتين، ولاحقا إلى مشهد واصفهان وكرمانشاه وتبريز وطهران.