شكرا لقرائتكم إسماعيل هنية يشارك في حفل تنصيب الرئيس الإيراني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بعد وصوله إلى طهران، شارك وفد من حركة حماس برئاسة إسماعيل هنية، اليوم الخميس، في حفل تنصيب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

وفي كلمة له، قال الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي بعد أدائه اليمين الدستورية أمام البرلمان لبدء ولايته الجديدة، إن بلاده ستواصل دورها في كل من سوريا وغزة.

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وكان إسماعيل هنية قد قدم الشكر لإيران في مايو الماضي، على تقديم السلاح إلى حماس في غزة في حربها الأخيرة مع إسرائيل، التي انتهت بإعلان هدنة لوقف إطلاق النار بوساطة مصرية، تم تنفيذه بعد 11 يوماً من تصعيد عسكري هو الأعنف بين الطرفين منذ 2014، حيث أوقع عدداً كبيراً من القتلى بينهم عشرات الأطفال، غالبيتهم فلسطينيون، ودمّر البنية التحتية لقطاع غزة والتي ستحتاج لمئات الملايين من الدولارات لإعادة الإعمار.

كما وجه رسالة إلى المرشد الإيراني علي خامنئي بشأن الأوضاع في غزة، وفق ما نقلته وكالة أنباء فارس.

خامنئي وهنية

يذكر أن مسؤول إيراني أكد في وقت سابق، أن طهران تقدم ملايين الدولارات لحركة حماس كل شهر، مؤكداً أن لدى إيران مشاريع في المنطقة يخصص دخلها لتمويل الحركة الفلسطينية، وفق ما نقلت رويترز. وكشف عن أن حماس لديها 3 مصانع تحت الأرض لإنتاج الصواريخ في غزة.