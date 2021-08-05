شكرا لقرائتكم خبر عن 4 نقاط عن مستهدفات الحكومة بقطاع الكهرباء.. أبرزها زيادة الإنتاج لـ180 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تولى الحكومة، أهمية كبرى لتطوير وتنمية قطاع الكهرباء، لا سيما وأن الطاقة الكهربائية تعد بمثابة الركيزة الأساسية لإحداث التنمية الشاملة، حيث تعتمد عليها كافة القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية والعمرانية والخدمية فى تشغيل منشآتها وتوليد القيمة المضافة.

وفى هذا الصدد نرصد مستهدفات قطاع الكهرباء العام الجارى 2021/22:

1- زيادة إنتاج قطاع الكهرباء بالأسعار الجارية خلال العام الجارى إلى نحو 180 مليار جنيه بالمقارنة بنحو 168 مليار جنيه عام 20/21، و153 مليار جنيه عام 19/20 بنسبة نمو 7.4% فى عام الخطة وبنسبة مساهمة 1.8 % فى الانتاج الإجمالى لعام 21/22.

2- زيادة الإنتاج بالأسعار الثابتة خلال العام الجارى إلى حوالى 105.6 مليار جنيه مقابل 103.6 و102.5 مليار جنيه فى العامين الماليين السابقيين، بنسبة نمو تناهز 2% عن عام 20/21 وبنسبة مساهمة 1.7% من الإنتاج الإجمالى المقدر لعام الخطة.

3- مستوى ناتج القطاع، تستهدف الحكومة زيادته إلى نحو 113 مليار جنيه عام الخطة بالمقارنة من 103.5 مليار جنية عام 21/20، بنسبة نمو 9% ومقابل بلوغه نحو 94 مليار جنية خلال عام 19/20، وذلك بالأسعار الجارية.

وتبلغ مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى نحو 1.7% بالأسعار الجارية.

4- أما بالأسعار الثابتة، فمن المستهدف زيادة ناتج القطاع من 61.1 مليار جنيه خلال عام 19/20 إلى 63 مليار جنيه عام 21/22، ومقابل ناتج 61.8 مليار جنيه عام 20/21، وبنسبة نمو 1.9%.