شكرا لقرائتكم خبر عن مركز القاهرة للدراسات ينظم ندوة لمناقشة خطر التيار السلفى فى روسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم مركز القاهرة للدارسات الاستراتيجية، ندوة بعنوان "الحركة السلفية في روسيا"، وذلك بحضور عددٍ من المختصين والكتاب، لمناقشة خطر الجماعات الإرهابية والتيار السلفي في الاتحاد الروسي.

وقال أحمد المسلماني، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية، أن هناك الكثير من حركات الإسلام السياسي في روسيا، وأن الحركة الوهابية موجودة بشكل كبير في روسيا الاتحادية، وهذا هو محور النقاش اليوم في الندوة.

وقال الدكتور محمد خالد، أستاذ التاريخ، إن الحركة السلفية ممتدة في الكثير من البلاد الإفريقية وغيرها، وخسرت البلاد كثيرا من تواجد هذه الحركة السلفية.

وأضاف، في كلمته بالندوة التي يعقدها المركز، أن الحركة السلفية أطلقوا على أنفسهم هذا اللقب بهتانا وزورا.

وقال الدكتور عمرو الديب، المتخصص في الشأن الروسي، ومؤلف كتاب الحركة السلفية في روسيا، إن مصطلح السلفية الوهابية هو مصطلح عام في روسيا، ويجرى إطلاقه على الإرهابيين هناك، وروسيا تعتبر أي إرهابي هو سلفي وهابي.

وأضاف الدكتور عمرو الديب، خلال كلمته بندوة مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية، أن التيار السلفي بدأ التوغل في روسيا، وموسكو تواجه أزمة حقيقية بسبب تواجد هذا التنظيم الإرهابي في البلاد.

وتابع، أن وجود هؤلاء التيار السلفي أصبح يمثل خطرا كبيرا على روسيا، والأجهزة الأمنية هناك ومختلف المؤسسات تقوم بدور كبير لمواجهة هذا التيار السلفي، وإيقاف التمدد هذا الفكر.