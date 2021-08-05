خريطة التحويلات المرورية للطرق المؤدية إلى خط سير موكب نقل مركب الشمس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت الإدارة العامة لمرور الجيزة عن إجراء تحويلات مرورية للتيسير على المواطنين تزامنا مع موكب نقل مركب الشمس، غدا الجمعة.

التحويلة المرورية الأولى تشمل حركة المركبات القادمة من طريق الفيوم اتجاه ميدان الرماية وترغب بالسير اتجاه ميدان الرماية و شارع الأهرام و شارع الملك فيصل ستقوم بالدوران من فتحه الدوران الكائنة بالجزيره الوسطى بالمنطقه المواجهه لبوابه خفرع بحدائق الأهرام (موقع الغلق ) والعوده بطريق الفيوم ثم السير يمينا بطريق الواحات ثم الصعود أعلى الطريق الدائري والنزول عن طريق منزل الطريق الدائري المؤدي الى طريق المنصورية والمنزل المؤدي إلى محور اللبيني وصولا لشارعي الأهرام والملك فيصل.

أما عن التحويلة المرورية الثانية فهي لحركة المركبات القادمة من طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي وترغب بالسير إتجاه ميدان الرمايه وشارع الأهرام و شارع الملك فيصل يتم الصعود أعلى الطريق الدائري عن طريق المطلع المؤدي إلى مناطق المريوطيه والوراق ثم النزول مره أخرى عن طريق منزل الطريق الدائري المؤدي الى طريق المنصوريه والمنزل المؤدي الى محور اللبيني وصولا لشارعي الأهرام الملك فيصل.

أما عن حركة المركبات التي ترغب بالسير اتجاه مناطق مدينه حدائق الاهرام و طريق الفيوم و مدينه الضباط بالرمايه وطريق الواحات فسوف يتم السير يمينا بإتجاه شارع محمد حجازي المتفرع من طريق أسكندريه الصحراوي قبل مطلع الطريق الدائري المشار اليه مباشره ثم إستكمال السير حتى مطلع الطريق الدائري المؤدي الى طريق الواحات ومناطق ٦ أكتوبر ثم السير يساراً بطريق الواحات إتجاه طريق الفيوم الصحراوي و مناطق مدينة حدائق الأهرام ومدينة الضباط بالرماية.

أما عن التحويلة المرورية الثالثة فسوف تكون لحركة المركبات القادمه من مناطق المنصوريه والأهرام والملك فيصل و كفره نصار وترغب بالسير اتجاه طريق الفيوم الصحراوي و طريق القاهرة أسكندرية الصحراوي و مناطق مدينه حدائق الاهرام و مدينه الضباط و مدينه 6 اكتوبر حيث سيتم استكمال السير بطريق المنصورية إتجاه مناطق كرداسة ثم الدوران والعودة من فتحه الدوران الكائن بعد مناطق أسفل الطريق الدائري ثم الصعود أعلى الطريق الدائري في الإتجاه المؤدي إلى طريق الواحات ثم السير اتجاه طريق الفيوم الصحراوي و مناطق مدينة حدائق الأهرام و مدينه الضباط بالرماية.

أما عن حركة المركبات التي ترغب بالسير اتجاه طريق الإسكندرية الصحراوي سيتم عقب الصعود أعلى الطريق الدائري من المطلع سالف الذكر النزول مره أخرى بمنزل الطريق الدائري المؤدي الى طريق القاهرة إسكندرية الصحراوي.

الإدارة العامة لمرور الجيزة ستقوم بتعيين الخدمات المرورية اللازمة بمواقع الغلق الكلي المشار إليها وبمسار التحويلات المرورية، لتيسير الحركة المرورية وتجهيز ووضع كافه المساعدات الفنية ووسائل المساعدة بمواقع الغلق الكلي بالكباري والمحاور المشار اليها من حيث (طواحين ضوئية - حواجز فسفورية - مخاريط ) لإرشاد قائدي المركبات وضمان أمن وسلامه المواطنين.