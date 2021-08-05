مرور الجيزة: غلق كلي للطرق والمحاور المؤدية لخط سير نقل مركب الشمس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة عن غلق كلى للطرق والمحاور المؤديه لخط سير موكب نقل مركب الملك خوفو (مركب الشمس) من المنطقة الأثرية بالأهرامات الى المتحف المصرى الكبير.

وأوضحت الإدارة أنه سيتم تنفيذ تحويلات مرورية للتسهيل علي المواطنين خلال فترة الغلق التي ستبدأ من الساعه ٦ مساء غداً الجمعة وحتي صباح يوم السبت.

الطرق المقرر غلقها تشمل قطاعات بطرق الفيوم الصحراوي وأسكندرية الصحراوي وميدان الرماية.

الغلق سيكون عند بداية التحرك بدءاً من بوابة المنطقة الأثرية المطله على طريق الفيوم الصحراوي الكائنه أمام مدينة حدائق الأهرام مرورا بميدان الرمايه و طريق القاهرة إسكندرية الصحراوي وصولا حتى المتحف المصرى الكبير.

ويستلزم الموكب إجراء غلق كلي أمام حركة المرور بالطرق والمحاور الآتية:

1 - طريق الفيوم الصحراوي في الاتجاهين بداية من فتحة الدوران الكائنه بالجزيرة الوسطى بالمنطقه المواجهه لبوابهة خفرع لحدايق الأهرام حتى ميدان الرماية.

٢- طريق القاهرة إسكندريه الصحراوي في الإتجاهين بداية من ميدان الرماية حتى مناطق أسفل الطريق الدائري.

٣ - مناطق ميدان الرمايه للاتجاه القادم من طريق المنصورية – كفرة نصار -شارع الأهرام - شارع الملك فيصل.