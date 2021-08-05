وفاة أحد مصابي إطلاق نار على شقيقين في مشاجرة مع أمين شرطة بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

أعلنت مصادر بمستشفى قليوب التخصصي، وفاة "يسري.م" 38 عامًا، أحد مصابي حادث إطلاق أمين شرطة الرصاص على المتوفى وشقيقيه في مشاجرة نشبت بينهم، بسبب الخلاف على مخالفة مرورية بمنطقة مزلقان نوى مركز شبين القناطر.

كانت أجهزة الأمن بالقليوبية، تلقت إخطارا بنشوب مشاجرة بين أمين شرطة وشقيقين يملكان محل كاوتش بالمنطقة، بسبب تحريره مخالفة مرورية لأحد معارفهما، وبعد تدخلهما نشبت مشادة تحولت لمشاجرة، وأطلق عليهما الرصاص.

انتقلت أجهزة الأمن والقيادات الأمنية، وتمت السيطرة على الموقف بعد تجمهر الأهالي، وتبين أنه أثناء خدمة أمين الشرطة المتهم في مزلقان نوى لتنظيم حركة المرور، بتكليف من وحدة مرور شبين القناطر، شرع في تحرير مخالفة مرورية لأحد السيارات المارة بالمنطقة، فتدخل كلا من "يسري.م.د"، وشقيقه "سالم.م.د"، أصحاب ورشة كاوتش بمنطقة مزلقان نوى بجوار محطة القطار.

وحاول أحدهما منع المتهم من كتابة المخالفة وأخذ القلم والدفتر، فنشبت مشاجرة بينهم فأطلق أمين الشرطة الرصاص عليهما، فأصاب أحدهما في قدمه والآخر في بطنه، وجرى نقلهما للمستشفى، فيما تجمهر مجموعة من الأهالي للفتك بأمين الشرطة الذي اختبأ في غرفة الملاحظة بالمزلقان حتى جرى التحفظ عليه من قوات الشرطة التي انتقلت لمكان الحادث، وجاري تفريغ كاميرات المراقبة بالمزلقان لمعرفة أسباب الحادث، وحقيقة الواقعة، ومتابعة حالة المصابين بالمستشفى، والسيطرة على الأهالي بعد تدخل قيادات أمن القليوبية التي انتقلت لمكان الواقعة.