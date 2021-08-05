رئيس قصور الثقافة يتفقد فعاليات رابع أيام "أهل مصر" بالإسماعيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

تفقد الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، منذ قليل، فعاليات اليوم الرابع من المرحلة الثالثة لمشروع "أهل مصر"، بقصر ثقافة الإسماعيلية.

وأعرب عطوة عن سعادته من إقامة هذا المشروع الثقافي القومي، مؤكدا أنه يهدف لبث روح الوطنية لدى الأطفال.

ووجه عطوة بتطوير المشروع عن طريق وجود مدربين من مختلف قصور الثقافة على مستوى الجمهورية لمتابعة أنشطة الاطفال عند عودتهم لبلادهم، حتى يتم تطوير مهاراتهم بشكل دائم.

وانطلقت فعاليات "أهل مصر"، صباح الاثنين 2 أغسطس، وشهد زيارة المشاركين في المشروع لمتحف الإسماعيلية، كما شهد زيارتهم إلى شاطئ الفيروز، وإقامة عددا من الورش الفنية اليومية.

وبدأت فعاليات اليوم الرابع بعزف السلام الوطني ثم ترديد تحية العلم، ومن ثم توزيع الأطفال على الورش المتنوعة التي يتضمنها برنامج المشروع ومن بينها ورش تصوير الاكريليك والتي تقدمها الفنانة نشوى الحناوي، وورشة حلي وإكسسوار وتقدمها الفنانة منى عبدالوهاب زكي، وورشة أصنع كتابك وتقدمها الفنانة أميرة سعد، وورشة المسرح ويقدمها الفنان عمرو حمزة، وورشة تحليل رسوم الأطفال وتعديل سلوكهم وتقدمها الفنانة كريمة الديب، وورشة تقبيب على النحاس "الكلنكان" ويقدمها صفية يحيي، ويحيي حسن، وورشة الحياكة وتقدمها الفنانة نجوى عبدالعزيز، وورشة كتابة القصة القصيرة وتقدمها الكاتبة إيمان شوكت، وورشة اركت خشب ويقدمها حسني إبراهيم، وورشة اركت نحاس ويقدمها مصطفى إسماعيل.

جدير بالذكر أن الإثنين 2 أغسطس، شهد انطلاق المرحلة الثالثة من فعاليات ملتقى أطفال "أهل مصر" الذى تقيمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، حيث تنفذ الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة حنان موسى، من خلال الإدارة العامة لثقافة الطفل برئاسة لاميس الشرنوبي، أسبوعا ثقافيا وفنيا لأطفال مصر من المحافظات الحدودية والقاهرة والإسماعيلية في الفترة من 1 إلى 9 أغسطس.