"نافق".. تفاصيل العثور على تمساح في النيل بدمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا تظهر "تمساح" نافق يطفو على سطح مياه نهر النيل في رأس البر، اليوم الخميس.

وتواصل "الخليج 365"، مع صاحب لقطات التمساح، وحيد الفار، الذي يملك متجرا لبيع أدوات الصيد في المدينة، موضحا أنه كان في طريقه إلى السوق وفوجىء بوجود رائحة كريهة، ليجد التمساح نافقا.

وبين الفار، أنه عثر عليه في شارع ٥١ ناحية نهر النيل، بالقرب من إحدى المعديات الواصلة بين المدينة وعزبة البرج، فالتقط الصور ونشرها عبر موقع "فيسبوك".

وقال وحيد الفار، إنه لا يعرف سبب إلقاء التمساح في هذا المكان، مشيرا إلى أنه من المرجح أن يكون جرى استخدامه في تصوير المصطافين قبل أن يجري إلقاؤه في النيل لنفوقه، مؤكدا على ضرورة التحذير من إلقاء مثل هذه الزواحف والحيوانات في النيل.

واختتم حديثه: "أتصور أن أحد المصورين كان يربي التمساح لأنها ظاهرة غريبة على رأس البر"

وحاول "الخليج 365" التواصل مع مسئولي إدارة شئون البيئة بديوان دمياط، لكن عدم الرد حال دون ذلك.