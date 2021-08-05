السجن للواء شرطة متقاعد صفع طفلًا داخل سوبر ماركت فى المنصورة

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

قضت محكمة جنح المنصورة ثان في محافظة الدقهلية، بالسجن عام مع الشغل على لواء شرطة بالمعاش لاتهامه بصفع طفل يعمل والده بجراج بعد أن طلب منه تحريك سيارته من أمام باب الجراج الذي يعمل فيه والده لأنه يغلق الباب الرئيسي للجراج.

كانت صفحات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تداولت مقطع فيديو للواقعة في 7 أبريل الماضي يظهر فيها طفل صغير يقف أمام رجل داخل محل سوبر ماركت وفجأة صفع الرجل الطفل علي وجهه فأسقطه أرضا، وبعد ذلك تبين أن الطفل هو نجل عامل الجراج في العقار الموجود به السوبر ماركت وأن سيارة المتهم كان تغلق باب الجراج ما تسبب في توقف الحركة دخولا وخروجا من الجراج.

وسجلت كاميرات المراقبة داخل السوبر ماركت الواقعة كاملة، واتهمته نيابة ثان المنصورة بإصابة الطفل "سامح م."، نجل عامل جراج بالمنصورة، وتعريض حياته للخطر، إثر تعرضه لصفعة من المتهم على وجهه داخل سوبر ماركت بمدينة المنصورة.

وقال محمد خالد عثمان، محامي أسرة الطفل، إن الحكم بحبس المتهم سنة مع الشغل جاء رادعا لمن تسول له نفسه التعدي على الأطفال، ونشكر القضاء المصري علي نزاهته.

يذكر أن النيابة العامة واجهت المتهم "حسن. ا."، لواء شرطة بالمعاش، بمقطع الفيديو المسجل من كاميرات المراقبة في السوبر ماركت، فأنكر جميع الاتهامات الموجهة إليه، واعترف أن رقم السيارة مطابق لسيارته، وأن السيارة التي أغلقت باب الجراج تشبه سيارته.

وأحال خالد البنداري، وكيل نيابة قسم ثان المنصورة، القضية رقم 5020 لسنة 2021 جنح ثاني المنصورة إلى محكمة جنح ثان المنصورة الجزئية والمقيدة ضد «حسن أ. ا.» لواء شرطة متقاعد، وذلك لأنه بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة يوم 7 أبريل، أحدث عمدا إصابة الطفل المجني عليه «سامح م. خ.»، والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد عن 20 يوما، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، كما أنه عرض حياة الطفل المجني عليه للخطر بأن اعتدى عليه بالضرب وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.