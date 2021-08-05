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البحرين.. إدراج جورجيا وأوكرانيا ومالاوي على قائمة كورونا الحمراء

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كتبت أسماء لمنور في الخميس 5 أغسطس 2021 10:24 مساءً - منذ ساعة واحدة

والبحرين

أدرجت البحرين جورجيا وأوكرانيا ومالاوي على القائمة الحمراء الخاصة بمكافحة تفشي اعتبارا من الخميس المقبل الموافق 12 آب.

وذكرت وكالة أنباء البحرين الخميس أن شؤون الطيران المدني أدرجت جورجيا وأوكرانيا ومالاوي على القائمة الحمراء الخاصة بمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد اعتبارا من الخميس المقبل الموافق 12 آب.

وأشارت الوكالة إلى أن القرار اتخذ “بناء على توصية الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد-19) وموافقة اللجنة التنسيقية”.

واستثنت البحرين من القرار المواطنين وأصحاب تأشيرات الإقامة السارية في المملكة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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