بالفيديو والصور – حريق هائل في شمال شرق كاليفورنيا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 5 أغسطس 2021 10:24 مساءً - منذ ساعتين

اندلع حريق هائل في بلدة صغيرة في شمال شرق ولاية كاليفورنيا أدى إلى إذابة أعمدة الإنارة وتدمير مبان تاريخية، بعد ساعات من إصدار أوامر للسكان بإخلاء المنطقة.

ولفّت ألسنة اللهب غرينفيل، وهي مجتمع محلي في إنديان فالي تضم بضع مئات من الأشخاص ويعود تاريخها إلى منتصف القرن التاسع عشر.

وأظهرت صور أن حرارة النيران تسببت في انحناء أعمدة الإنارة في الشوارع ولم يتبق سوى عدد قليل من المباني.

واندلع حريق “ديكسي فاير” في غابات شمال كاليفورنيا في منتصف يوليو، نتيجة أزمة مناخية تسببت بموجة حر شديدة وبجفاف ينذر بالخطر.

وقال ميتش ماتلو الناطق باسم هيئة الإطفاء في كاليفورنيا لصحافيين “فعلنا كل ما في وسعنا. في بعض الأحيان، لا يكون ذلك كافياً”.