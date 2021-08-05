كورونا يفرض حظر تجوال كلي في ليبيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

قرر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة فرض حظر تجوال كلي كامل أيام السبت والأحد والاثنين.



وبحسب القرار رقم 223 لرئيس الحكومة الليبية، تقرر أن يكون حظر التجوال خلال أيام السابع والثامن والتاسع من أغسطس/آب الجاري حظرا كاملا، على أن يستمر تنفيذ أحكام قرار مجلس الوزراء 228 لسنة 2021 عند انتهاء العمل بهذا القرار.

ولم يشر قرار الدبيبة إلى الدوافع وراء إصدار القرار ولا مناطق تنفيذه، إلا أن القرار رقم 228 الصادر عن مجلس الوزراء لسنة 2021 المشار إليه في قرار رئيس الحكومة الليبية الأخير، نص على أن يكون حظر التجوال في بلديات المنطقة الوسطى وطرابلس الكبرى والساحل الغربي والجبل الغربي، بسبب وباء كورونا.

وتدهور الوضع الصحي في ليبيا بسبب انتشار وباء كورونا وعجز المستشفيات عن مجابهته مع نقص الأكسجين ومواد التشغيل.

وارتفع العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في ليبيا إلى 262 ألفًا و948 شخصًا، بينهم 62 ألفًا و571 حالة نشطة، ووفاة 3663 شخصا.