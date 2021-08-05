البحرين تدرج 3 دول جديدة في القائمة الحمراء للسفر الدولي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت شؤون الطيران المدني في البحرين عن إدراج 3 دول إضافية إلى القائمة الحمراء للسفر الدولي، بهدف التصدي لفيروس كورونا (كوفيد-19).



وشمل التحديث الأخير للقائمة الحمراء كل من جمهورية جورجيا وأوكرانيا وملاوي، وذلك بدءا من يوم الخميس المقبل.

وحسب التحديث الجديد؛ فإن القائمة الحمراء أصبحت تضم كل من بنجلاديش الشعبية، الهند، باكستان، سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية، نيبال الديمقراطية الاتحادية، إيران، إندونيسيا، فيتنام الاشتراكية، الفلبين، ماليزيا، العراق، تونس، جورجيا، منغوليا، المكسيك، الدومينيكان، ميانمار، بنما، جنوب أفريقيا، ملاوي، ناميبيا، أوغندا، زيمبابوي، موزمبيق، أوكرانيا.

ونوهت شؤون الطيران المدني أنه سيتم الاستمرار في تعليق دخول المسافرين القادمين من الدول المدرجة على القائمة الحمراء على جميع الرحلات الجوية، بما فيهم القادمين من هذه الدول الذين سيدخلون البحرين بشكل مؤقت، ويستثنى من ذلك المواطنون وأصحاب تأشيرات الإقامة السارية في مملكة البحرين.

كما سيتم الإبقاء على جميع الإجراءات التي تم الإعلان عنها مسبقاً للقادمين المسموح لهم بالدخول إلى البحرين من الدول المدرجة على القائمة الحمراء، والتي تتطلب من جميع المسافرين المتطعمين أو غير المتطعمين القادمين إلى البحرين من هذه الدول البالغين من العمر 6 سنوات فما فوق إبراز شهادة فحص (PCR) معتمدة تحمل رمز كيو آر كود (QR Code) قبل الصعود للطائرة، وذلك قبل 48 ساعة من وقت المغادرة، وإجراء فحص مختبري عند الوصول وإجراء الفحص المختبري في اليوم العاشر من الوصول.

ويمكن دفع تكلفة الفحوصات عبر تطبيق "مجتمع واعي"، إلى جانب المنصات الموجودة في المطار والتي تتيح الدفع نقدًا وإلكترونيًا بواسطة البطاقات البنكية والائتمانية، وتطبيق الحجر الصحي الاحترازي لعشرة أيام في مساكنهم أو الأماكن المخصصة للحجر الصحي المرخصة من قبل الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.

ونوهت شؤون الطيران المدني أنه سيتم الإبقاء على جميع الإجراءات التي تم الإعلان عنها مسبقاً للقادمين من الدول غير المدرجة على القائمة الحمراء.

يذكر أن تحديث القائمة الحمراء بإضافة الدول أو استبعادها يتم بحسب تقييم الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا وفق المعايير الخاصة بذلك من حيث مدى انتشار الفيروس في الدول، وستتم مراجعة هذه القائمة وتحديثها بشكل دوري بحسب المستجدات.