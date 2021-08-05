شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب تبدأ تدريب أعضائها الجدد وفق برنامج سياسى مكثف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اليوم الخميس، برنامجًا تدريبيا سياسيًا مكثفًا لأعضائها الجدد، حيث قسمت التنسيقية الأعضاء المستهدفين بالتدريب إلى ثلاث مجموعات يحضرون تدريبا يستمر قرابة الشهر.

وتستهدف تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين من هذا التدريب تعريف الأعضاء الجدد بطبيعة العمل والهيكل التنظيمي داخل التنسيقية، وتثقيفهم في مجال مباشرة الحقوق السياسية وحقوقهم وواجباتهم الدستورية، وتأهيلهم ليصبحوا كوادر سياسية مؤهلة ومدربة على مستوى عال.