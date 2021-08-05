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تنسيقية شباب الأحزاب تبدأ تدريب أعضائها الجدد وفق برنامج سياسى مكثف

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القاهرة - سامية سيد - أطلقت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اليوم الخميس، برنامجًا تدريبيا سياسيًا مكثفًا لأعضائها الجدد، حيث قسمت التنسيقية الأعضاء المستهدفين بالتدريب إلى ثلاث مجموعات يحضرون تدريبا يستمر قرابة الشهر.

 

وتستهدف تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين من هذا التدريب تعريف الأعضاء الجدد بطبيعة العمل والهيكل التنظيمي داخل التنسيقية، وتثقيفهم في مجال مباشرة الحقوق السياسية وحقوقهم وواجباتهم الدستورية، وتأهيلهم ليصبحوا كوادر سياسية مؤهلة ومدربة على مستوى عال.

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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