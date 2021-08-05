شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب تستضيف وفدا من حلايب وشلاتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار وفد من قبيلتى العبابدة والبشارية بحلايب وشلاتين، تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عصر اليوم الخميس.

وكان في استقبال الوفد النواب علاء عصام ومحمد إسماعيل، عضوي مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومحمد عزمى عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، والمهندس كريم عبدالعاطي المتحدث الرسمي لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

واصطحب أعضاء التنسيقية الوفد فى جولة داخل أروقة مجلسي النواب والشيوخ، نقل خلالها الشيخ سدو شيخ البشارية، والشيخ سر الختم شيخ مشايخ العبابدة، تحيات أبناء جنوب البحر الأحمر لأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.