شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت .. 718 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت الكويت 718 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19) خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي الحالات المسجلة إلى 401697 ، كما وصل إجمالي الوفيات 2356 بعد تسجيل خمس وفيات، وتم تسجيل 918 حالة شفاء ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين إلى 389798 حالة. وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 271 فيما بلغ المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها ولا زالت تتلقى الرعاية اللازمة 9543، في حين وصل إجمالي الحالات في أجنحة (كوفيد19) إلى 761 حالة. وجدد الدعوة لمداومة الأخذ بسبل الوقاية وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على التباعد البدني، موصيا بزيارة حسابات وزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الإرشادات والتوصيات وكل ما من شأنه الإسهام باحتواء انتشار الفيروس.