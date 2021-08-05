اندلاع حريق في ميناء مدينة غناوه الساحلية المطلة على الخليج جنوبي إيران

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

اندلع حريق في ميناء مدينة غناوه الساحلية المطلة على الخليج جنوبي إيران ما أسفر عن تدمير 4 قوارب تجارية بالكامل.



وقال مسؤول إيراني، الخميس، إن النيران ألحقت خسائر كبيرة بقارب خامس،وفقا للعين.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إيسنا) عن حاكم مدينة غناوه، غلام رضا مهر جو، قوله إن "حريقاً هائلاً اندلع في 4 قوارب تجارية كانت تحمل بضائع".

وأضاف غلام رضا مهر جو أن "القوارب التجارية الأربع تدمّرت بشكل كامل فيما تضرر القارب الخامس الذي لم يكن فيه بضائع بشكل كبير".

وأشار إلى أن "فرق الإطفاء تمكنت من منع وصول النيران إلى السفن الأخرى في ميناء غناوه".

وقدّر المسؤول الإيراني نسبة الخسائر المالية التي لحقت بالقوارب بأكثر من 300 مليار تومان (25 ألف تومان تعادل دولار أمريكي)، نافياً وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

وعن سبب الحريق، أفصح حاكم مدينة غناوه بمحافظة بوشهر جنوب إيران، أن "الأسباب لم تُعرَف بعد، وأن فريقاً مختصاً بدأ بالتحقيقات".

ويعد ميناء غناوه من أهم الموانئ في إيران ويتم عبره تصدير واستيراد البضائع.