شكرا لقرائتكم خبر عن محلل سياسى تونسى: نحيى مصر على دورها الداعم للإرادة السياسية لبلادنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد المحلل السياسي التونسى، حازم القصوري، بالدور المصرى المساند للشعب التونسى في مساره التصحيحى، قائلا: نشكر مصر والإمارات والسعودية والجزائر على مواقفهم السياسى الداعم لإرادة الشعب التونسى.

وقال المحلل السياسى التونسى، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، إن هناك قلقا بخصوص الوضع في تونس وهناك تهديدات حقيقية أمام الدولة التونسية على رأسه تحدى ردود أفعال الإخوان متمثلة في حركة النهضة وأذرعتها العنيفة وفى هذا الإطار المسئولية كبيرة والجهد الذى يقوم به الرئيس التونسى قيس سعيد لحماية هذه المسار التصحيحى وحماية تونس من العنف كبير.

وتابع المحلل السياسى التونسى: نحيى الجيش التونسى والمؤسسة الأمنية لحمايتهما تونس من أى إرهاب، ويجب تعيين شخصية وطنية لرئاسة الحكومة تتميز بنظافة اليد وانحيازها للوطن وليس انحيازها لحزب سياسى مسألة حقيقية ينتظرها الشعب التونسى.