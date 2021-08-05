الجيش اللبناني: غارتان إسرائيليتان على جنوبي لبنان

محمد اسماعيل - القاهرة - بيروت - (د ب أ):

أعلنت قيادة الجيش اللبناني أن طائرة إسرائيلية شنت غارة جوية فجرا على طريق جسر التحرير في منطقة الدمشقية جنوبا وأحدثت حفرة بقطر 15 مترا وعمق 5 أمتار، وشنت طائرة ثانية غارة شمال مخيم الرشيدية جنوبا وأحدثت حفرة بقطر 10 أمتار وعمق 4 أمتار.

وقال بيان صادر عن قيادة الجيش إن الغارة حدثت بتاريخ 5 أغسطس وقرابة الساعة 0045 صباحا.

وتتم متابعة موضوع الاعتداءين، بحسب البيان" بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.

وكانت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية قد أعلنت صباح اليوم أن "الطيران الحربي المعادي، نفذ بعد منتصف الليل، غارات على نهر الليطاني. كما نفذ غارتين وهميتين في أجواء المنطقة، سمعت أصواتهما في أرجاء الجنوب كافة وشعر السكان بضربات قوية".

ومن جهتها قالت قناة "المنار" المحلية التابعة لـ"حزب الله" أن الطائرات الإسرائيلية أقدمت " عند الساعة 1240 من فجر اليوم الخميس على تنفيذ غارتين استهدفتا منطقة الدمشقية في خراج بلدة المحمودية جنوب لبنان".

وأشارت "المنار" إلى أن الغارتين" استهدفتا منطقة مفتوحة غير مأهولة في وادٍ قرب الجسر السابق في الدمشقية".