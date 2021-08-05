بلينكن يؤكد لرئيس مجلس المصالحة الأفغانية على التزام بلاده بالتوصل لتسوية سياسية عادلة

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):

أكد وزير الخارجية أنتوني بلينكن اليوم الخميس في اتصال هاتفي برئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية الأفغانية عبد الله عبد الله على التزام الولايات المتحدة بالتوصل إلى تسوية سياسية عادلة ودائمة تنهي الحرب في أفغانستان، حسبما أفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس.

وناقش بلينكن وعبد الله سبل تسريع مفاوضات السلام والتوصل إلى تسوية سياسية شاملة تحترم حقوق كافة الأفغان، بمن فيهم النساء والأقليات، وتتيح للأفغان التعبير عن رأيهم في اختيار قادتهم، وتمنع استخدام الأراضي الأفغانية لتهديد الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها.

وندد المسؤولان بهجمات طالبان المستمرة وخسارة أرواح أفغان أبرياء ونزوح المدنيين، كما أشارا إلى التنديد الدولي واسع النطاق بهذه الهجمات. وتعهد الوزير بلينكن ورئيس المجلس عبد الله بالبقاء على تواصل وثيق في الفترة المقبلة.