بايدن يمنح مواطني هونج كونج في أمريكا إقامة لـ18 شهرا

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب ا):

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن مواطني هونج كونج في الولايات المتحدة يمكنهم البقاء في البلاد لمدة 18 شهرا ، مشيرا إلى حملة بكين لقمع الحريات السياسية في الإقليم.

وقال بايدن في مذكرته: "إن تقديم ملاذ آمن لمواطني هونج كونج الذين يتم حرمانهم من حرياتهم المضمونة في وطنهم، يعزز مصالح الولايات المتحدة في المنطقة".

ووفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس ، فإن مذكرة بايدن هي الأحدث في سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها إدارته، للرد على ما تصفه بإنه قمع من جانب الصين للديمقراطية وسيادة القانون في المستعمرة البريطانية السابقة.

وفي الشهر الماضي ، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على مسؤولين صينيين في هونج كونج، وأصدرت تحذيرا للشركات والمستثمرين بشأن مخاطر ممارسة انشطة تجارية هناك ، مشيرة إلى جهود بكين لممارسة مزيد من السيطرة على المركز المالي(هونج كونج).