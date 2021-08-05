توفر 161 سريرا.. محافظ سوهاج يوجه بتجهيز 3 مستشفيات حميات (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبدالواحد:

عقد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم الخميس، اجتماعًا مع قيادات مديرية الصحة ومديري المستشفيات بالمحافظة، وذلك للوقوف على الوضع الصحي بالمحافظة، ومدى الاستعداد لمواجهة أي طوارئ.

وشدد "الفقي" على ضرورة توافر الكميات المناسبة من الأكسجين الطبي بجميع مستشفيات المحافظة، موجهًا بالعمل على زيادة عدد الأسرة بالأقسام الداخلية والعنايات المركز بمختلف المستشفيات، وسرعة الانتهاء من تجهيز مستشفيات حميات البلينا وحميات جرجا وبرديس.

وأشار محافظ سوهاج إلى أن مستشفى حميات البلينا ستوفر 14 سرير عناية مركزة و39 سريرا داخليا، ومستشفى حميات جرجا ستوفر 10 أسرة عناية مركزة، و64 سرير داخلي، ومستشفى برديس ستوفر 12 سرير عناية مركزة، و11 سرير عناية متوسطة، و11 سرير داخلي.

ولفت "الفقي" إلى أن إنشاء إدارة للزمالة المصرية بمديرية الصحة بالمحافظة سوف يساهم بقوة في توفير القوى البشرية اللازمة من الأطباء، موجهًا بالعمل على زيادة أعداد الحاصلين على لقاح فيروس كورونا بنطاق المحافظة.

وتناول الاجتماع أيضًا عرض خطط الإدارات المختلفة بمديرية الصحة والمستشفيات، ومنها إدارات الطب الوقائي، والطب العلاجي، والعلاج الحر، والصيدلة، بالإضافة إلى مرفق الإسعاف، ومستشفى سوهاج الجامعي، ومستشفى الهلال للتأمين الصحي.

جدير بالذكر أنه حضر الاجتماع كل من أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، الدكتور أسامة رشاد المستشار الطبي للمحافظة، الدكتور محمود فهمي نقيب أطباء سوهاج، الدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، الدكتور حمدي سعد مدير مستشفيات سوهاج الجامعية، الدكتور محمد حسن ياسين مدير فرع التأمين الصحي بالمحافظة.