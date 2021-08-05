محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فيديو يرصد تفاصيل حقن ثاني طفلة بالعلاج الجيني بمركز علاج الضمور العضلي الشوكي بمستشفى معهد ناصر.

وقال الدكتور محمود سعيد مدير معهد ناصر، إن مريم عمرها سنة وشهر وهي أصغر من الطفلة ليالي التي حصلت على الحقنة الأولى، وأضاف "عملنا طلب لـ4 حالات وحاليا في انتظار وصول الجرعات".

وأضاف الدكتور هاني طاهر مدير مركز حقن ضمور العضلات بمعهد ناصر، "إن شاء الله الأسبوع القادم في جرعات قادمة وتم الانتهاء من أمر التوريد"، مشيرًا إلى أن أهم شئ الاكتشاف المبكر للمرض"، قائلًا :"في حال وجود أي شك بطفل مصاب بضعف في العضلات يتم التوجه فورًا إلى المراكز التي تم إنشاءها".

وأوضحت سحر السيد والدة الطفلة مريم،:"عندي طفلين طبيعين وكان معايا بنتين كان عندهم نفس المرض والجين، البنت الكبيرة توفت وعندها 3 سنين بسبب التهاب رئوي والثانية توفت وعمرها 11 شهر، ولكن مريم عرفنا تشخيص المرض من بدري".

وتابعت:"عمري ما توقعت أن دة هيحصل لأن لما سمعت سعر الحقنة أتخضيت وقولت عمر ما بنتي هتاخدها لو قعدت العمر كله"، وأضافت "فقدت الأمل لغاية ما الرئيس عمل المبادرة الله يكرمه أنه أنقذ الطفلة وأداني أمل لعلاج بنتي".