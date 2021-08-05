العراق : تعرض 13 برجا لنقل الطاقة الكهربائية إلى التخريب

تعرض 13 برجا لنقل الطاقة الكهربائية في 3 محافظات عراقية إلى التخريب بعبوات ناسفة خلال الساعات الـ 48 الماضية . وأفادت وزارة الكهرباء العراقية في بيان صحفي اليوم بأن التفجيرات التي وصفتها بـ"الممنهجة" طالت أبراجا في محافظات صلاح الدين وكركوك ونينوى، مستهدفة قدرات وإمكانات الوزارة واستنزاف مشاريعها وإنهاك ممتلاكاتها في محاولة مكشوفة لإيقاف مشاريعها، مؤكدة العزم على التصدي لهذا المخطط بكل حزم.



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