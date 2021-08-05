مقتل العشرات بمجازر نفذها إرهابيون في الساحل الأفريقي

ابوظبي - سيف اليزيد - تنفذ جماعات إرهابية مختلفة هجمات إرهابية من حين لآخر ضد المدنيين وقوات الأمن في منطقة الساحل الأفريقي.

وأعلنت كل من تشاد وبوركينا فاسو، اليوم الخميس، سقوط عشرات القتلى في عمليات إرهابية.

وفي بيان نشر اليوم الخميس، قالت وزارة الدفاع في بوركينا فاسو إن جماعة مسلحة شنت هجمات في شمال البلاد وقتلت 11 مدنيا و15 جنديا وأربعة من أفراد قوات محلية تحارب الجماعات الإرهابية.

وأضافت الوزارة أن المهاجمين المجهولين هاجموا قرى بالقرب من بلدة «ماركوي» على الحدود مع النيجر وقت الظهيرة ثم هاجموا قوات الأمن التي تصدت لهم.

في السياق ذاته، قال المتحدث باسم الجيش التشادي الجنرال عظيم برماندوا إن عشرين على الأقل من جنوده قتلوا على يد جماعة بوكو حرام الإرهابية.

وقد قتل الجنود خلال هجوم على دورية قرب منطقة بحيرة تشاد.

وأضاف المتحدث لرويترز «نأسف لوفاة نحو 20 من جنودنا أثناء دورية روتينية في المنطقة». وأضاف أن الجيش صد المهاجمين.

ويشمل الساحل الأفريقي خمس دول هي موريتانيا ومالي والنيجر وتشاد وبوركينا فاسو. وتنسق هذه الدول العمليات العسكرية ضد التنظيمات الإرهابية في المنطقة.