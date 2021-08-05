إصابات كورونا ما تزال مرتفعة في بريطانيا

ابوظبي - سيف اليزيد - أظهرت إحصاءات الحكومة البريطانية أن الإصابات اليومية الجديدة بفيروس كورونا ما تزال مرتفعة رغم حملة التطعيم المتواصلة.

وسجلت المملكة المتحدة، اليوم الخميس، 30215 إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة، متجاوزة 30 ألف إصابة يومية لأول مرة في سبعة أيام.

كما سجلت 86 حالة وفاة جديدة بالفيروس، نزولاً من 119 وفاة سُجلت أمس الأربعاء.

وبريطانيا من أكثر الدول تأثرا بالوباء في القارة الأوروبية. وكانت أول دولة في العالم أطلقت حملة للتطعيم ضد الفيروس بداية شهر ديسمبر 2020.