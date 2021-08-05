بايدن لا يمزح هذه المرة.. توجه أميركي مثير للاهتمام بشأن السيارات الكهربائية

كتبت أسماء لمنور في الخميس 5 أغسطس 2021 07:24 مساءً - أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس في تغريدة له عبر حسابه على تويتر بأن هناك “أخبارا كبيرة” سيتم الإعلان عنها الخميس، في ما يتعلق بموضوع السيارات الكهربائية، مضيفا “حينما أقول إن السيارات الكهربائية هي المستقبل، فأنا لا أمزح”.

كما صرح مسؤولون أميركيون كبار تحدثوا لعدد من وسائل الإعلام، بأن بايدن سيحدد الخميس هدفا وطنيا جديدا لزيادة استخدام السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة، ودعوة الشركات المصنعة للسيارات لجعل مبيعاتها من هذه النوع تصل إلى 40-50 بالمئة من إجمالي مبيعات السيارات الجديدة بحلول عام 2030.

وتحدث المسؤولون إلى عدد من وسائل الإعلام الأميركية، بشرط عدم كشف هوياتهم.

وقال البيت الأبيض إن الرئيس سيدلي بتصريحات في الساعة الثالثة بعد ظهر الخميس بشأن الخطوات التي تتخذها إدارته لتعزيز “الريادة الأميركية ” بشأن السيارات والشاحنات النظيفة، بدون ذكر الجهات التي ستحضر الحدث.

وقالت شبكة CNBC الإخبارية الأميركية التي نقلت الخبر إن من المتوقع أن تدعم هذا الهدف شركات مثل جنرال موتورز، وفورد، وStellantis (فيات سابقا).

ومن غير الواضح ما إذا كانت شركة تيسلا، كبرى مصنعي السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة ستحضر الحدث.

وأضافت أن من المقرر أن يحضر المديرون التنفيذيون لشركات صناعة السيارات في ديترويت “حدثا” يوم الخميس في البيت الأبيض.

ويقول موقع USA Today إن الخطة والإعلان الرئاسي لن يكون ملزما، لكنه سيكون تشجيعيا من خلال اعتماد سياسات محفزة لصانعي السيارات على إجراء هذا التحول.

وأضاف أن قادة من اتحاد عمال السيارات المتحدين سيحضرون توقيع الاتفاق لإظهار دعمهم لهذه الجهود.

ويشمل الهدف الرئاسي صناعة مركبات خالية من الانبعاثات تعمل بخلايا الوقود والبطاريات، فضلا عن تطوير النماذج الهجينة ذات محركات الاحتراق الداخلي – الكهربائية المزدوجة.

وتوقعت شبكة CNBC أيضا أن تعلن إدارة بايدن عن تنظيمات مناخية من خلال إعلان لوائح وقوانين أكثر تشددا للسيطرة على الانبعاثات.

لكن لا يزال من غير الواضح عدد شركات صناعة السيارات التي ستدعم معايير بايدن الجديدة للاقتصاد في استهلاك الوقود، على الرغم من أن شركات صناعة السيارات مثل فورد وهوندا موتور وفولس فاغن كانت قد وافقت في وقت سابق على معايير ولاية كاليفورنيا الأكثر صرامة، والتي عارضتها إدارة ترامب بشدة.

وقالت شركة Stellantis الشهر الماضي إنها تهدف إلى أن تكون أكثر من 40٪ من مبيعاتها في الولايات المتحدة الأميركية منخفضة الانبعاثات بحلول عام 2030.

في حين قالت جنرال موتورز إنها تطمح إلى إنهاء مبيعات السيارات التي تعمل بالبنزين بحلول عام 2035، وقالت الأربعاء إنها تركز على السيارات الكهربائية بالكامل بدلاً من السيارات الهجينة الموصولة بالكهرباء.

وقالت شركة فورد إنها تخطط لكي يكون “على الأقل 40٪ من حجم مبيعاتنا العالمية سيكون كهربائيا بالكامل بحلول عام 2030”.