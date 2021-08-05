الخارجية الأمريكية تقول إن مليشيا الحوثي مسئولة عن معاناة اليمنيين

محمد الفلاح - الخميس 5 أغسطس 2021

أكدت وزارة الخارجية الأميركية، أن جماعة الحوثي مسئولة عن المعاناة الإنسانية في اليمن.

وأضاف المتحدث باسم الوزارة، "نيد برايس"، أن "أسوأ كارثة إنسانية في العالم معظمها من صنع الإنسان ‏والفاعل في هذه الحالة هم الحوثيون".‏

ولفت برايس خلال الإيجاز الصحافي اليومي، أن المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن تيموثي ‏ليندركينغ، دعا عند زيارته الأسبوع الماضي للمنطقة الحوثيين إلى وقف إطلاق النار في مأرب وجميع ‏أنحاء البلاد، حيث أن القتال قد زاد من معاناة الشعب اليمني.

وأشار إلى أن القتال في البلاد قد زاد من معاناة الشعب اليمني، منوهاً إلى استمرار رفض الحوثيون في الانخراط في اجتماع لوقف إطلاق النار وإجراء محادثات ‏سياسية.‏

وأفاد المسؤول الأمريكي أن واشنطن تواصل دعم تلك الدبلوماسية ‏لمعالجة الظروف الإنسانية وللتوصل إلى اتفاق بين الأطراف يمكن أن يخفف من معاناة الشعب اليمني