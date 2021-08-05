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الصين تعلن تقديم ملياري جرعة لقاح كورونا في 2021

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تعلن تقديم ملياري جرعة لقاح في 2021 والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الخميس 5 أغسطس 2021

ذكر التلفزيون الصيني أن الرئيس شي جين بينج، قال، الخميس، إن بكين ستسعى جاهدة لتقديم ملياري جرعة من لقاحات كوفيد-19 للدول الأخرى في 2021.

 

وقال التلفزيون الرسمي إن شي أضاف في رسالة مكتوبة إلى منتدى دولي للتعاون بشأن لقاحات مرض كوفيد-19 أن الصين ستتبرع بمبلغ 100 مليون دولار لبرنامج كوفاكس الدولي لتوزيع اللقاحات.

 

كان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، قد قال في أواخر يوليو/تموز إن الصين قدمت أكثر من 700 مليون جرعة لقاح لدول أخرى.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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