انت الان تتابع خبر في نشرة السومرية.. دعم المجتمع الدولي للعراق وهجمات ممنهجة على ابراج الطاقة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الكاظمي يؤكد أهمية دعم المجتمع الدولي للعراق في تصدّيه للارهاب.. واشادات دولية بدور بغداد في ترسيخ السلام. = إكمال خطوات الجدول الزمني للانتخابات،، ولا حظر شامل للتجوال في يوم الاقتراع. = أبراج الطاقة تتعرض لهجمات ممنهجة،، والظلام يخيم على صلاح الدين ومحافظات اخرى. = العدل تطلق سراح اكثر من اربعمئة نزيل خلال شهر واحد،، وذي قار تطالب بعفو خاص عن المتظاهرين المعتقلين.

