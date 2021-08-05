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في نشرة السومرية.. دعم المجتمع الدولي للعراق وهجمات ممنهجة على ابراج الطاقة

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بغداد - ياسين صفوان - الكاظمي يؤكد أهمية دعم المجتمع الدولي للعراق في تصدّيه للارهاب.. واشادات دولية بدور بغداد في ترسيخ السلام.
= إكمال خطوات الجدول الزمني للانتخابات،، ولا حظر شامل للتجوال في يوم الاقتراع.

= أبراج الطاقة تتعرض لهجمات ممنهجة،، والظلام يخيم على صلاح الدين ومحافظات اخرى.

= العدل تطلق سراح اكثر من اربعمئة نزيل خلال شهر واحد،، وذي قار تطالب بعفو خاص عن المتظاهرين المعتقلين.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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