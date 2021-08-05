انت الان تتابع خبر في نشرة السومرية.. دعم المجتمع الدولي للعراق وهجمات ممنهجة على ابراج الطاقة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - الكاظمي يؤكد أهمية دعم المجتمع الدولي للعراق في تصدّيه للارهاب.. واشادات دولية بدور بغداد في ترسيخ السلام.
= إكمال خطوات الجدول الزمني للانتخابات،، ولا حظر شامل للتجوال في يوم الاقتراع.
= العدل تطلق سراح اكثر من اربعمئة نزيل خلال شهر واحد،، وذي قار تطالب بعفو خاص عن المتظاهرين المعتقلين.
= أبراج الطاقة تتعرض لهجمات ممنهجة،، والظلام يخيم على صلاح الدين ومحافظات اخرى.
= العدل تطلق سراح اكثر من اربعمئة نزيل خلال شهر واحد،، وذي قار تطالب بعفو خاص عن المتظاهرين المعتقلين.