مجلس الامن يناقش الهجوم الذي استهدف الناقلة 'ميرسر ستريت'

ونقلت الوكالة عن دبلوماسيين تأكيدهم أن بريطانيا تعتزم مناقشة الهجوم خلال اجتماع مغلق سيعقده مجلس الأمن غدا، لكن من غير المتوقع أن يتبنى المجلس أي إجراء إزاء الموضوع.

وألقت بريطانيا وكذلك الولايات المتحدة وإسرائيل ورومانيا اللوم على إيران في الهجوم، غير أن طهران نفت قطعيا هذه الاتهامات بخصوص الحادث الذي تعرضت له الناقلة اليابانية المشغلة من قبل شركة إسرائيلية، وهي تبحر تحت علم ليبيريا.



وخلف الهجوم على "ميرسر ستريت" قتيلين أحدهما بريطاني والآخر روماني.