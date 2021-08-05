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انت الان تتابع خبر نائبة تنتقد الاصلاحات الاقتصادية الحكومية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اكدت النائبة انعام الخزاعي ، اليوم الخميس، ان الحكومة اعتمدت في ورقتها البيضاء على بيانات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في توصيف واقع الاقتصاد العراقي.
وقالت النائبة في تغريدة على "تويتر" تابعتها الخليج 365: ان الحكومة اعتمدت في ورقتها البيضاء على بيانات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في توصيف واقع الاقتصاد العراقي، وكانت معظم الحلول المقدمة معتادة في وصفات المؤسسات الدولية المذكورة".
وتسائلت النائبة "هل يعني ذلك بان الاصلاحات الاقتصادية الحكومية تطبيقا صريحا لسياسات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي على حساب قوت المواطن البسيط والموظف المسحوق؟".
وتسائلت النائبة "هل يعني ذلك بان الاصلاحات الاقتصادية الحكومية تطبيقا صريحا لسياسات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي على حساب قوت المواطن البسيط والموظف المسحوق؟".