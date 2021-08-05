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نائبة تنتقد الاصلاحات الاقتصادية الحكومية

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بغداد - ياسين صفوان - اكدت النائبة انعام الخزاعي ، اليوم الخميس، ان الحكومة اعتمدت في ورقتها البيضاء على بيانات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في توصيف واقع الاقتصاد العراقي.
وقالت النائبة في تغريدة على "تويتر" تابعتها الخليج 365: ان الحكومة اعتمدت في ورقتها البيضاء على بيانات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في توصيف واقع الاقتصاد العراقي، وكانت معظم الحلول المقدمة معتادة في وصفات المؤسسات الدولية المذكورة".

وتسائلت النائبة "هل يعني ذلك بان الاصلاحات الاقتصادية الحكومية تطبيقا صريحا لسياسات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي على حساب قوت المواطن البسيط والموظف المسحوق؟".

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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