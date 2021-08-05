انت الان تتابع خبر نائبة تنتقد الاصلاحات الاقتصادية الحكومية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - اكدت النائبة انعام الخزاعي ، اليوم الخميس، ان الحكومة اعتمدت في ورقتها البيضاء على بيانات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في توصيف واقع الاقتصاد العراقي.