اعتقال قيادي بـ'داعش' شمالي بغداد

بغداد - ياسين صفوان - أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، الخميس، عن اعتقال قيادي بتنظيم "داعش" شمالي بغداد.

وقال رسول في بيان، إنه "بناءً على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، ومن خلال عملية نوعية، جهاز مُكافحة الإرهاب يلقي القبض على أحد قيادات عصابات داعـش في ما يُسمى ولاية شمالي بغداد والذي عمل بمناصب عدة منها ناقل للارهابيين الإنتحاريين وأمر مفرزة أمنية".

وأضاف أن المعتقل "أعترف أثناء التحقيق بوجود أكداس للعتاد في قضاء الطارمية تم العثور عليها من قبل أبطال الجهاز بدلالته".