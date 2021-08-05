إخوان تونس.. الصندوق الأسود

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عمليات إرهابية، محاولات اختراق للدولة والمجتمع، حرق واقتحام لمقرات الأحزاب‎‎‎ ‎وزج بالشباب إلى بؤر الإرهاب‎.. جرائم ارتكبها إخوان تونس بحق الشعب، ولن تسقط بالتقادم‎.

إخوان تونس يقفزون من مركبهم الغارق.. استقالة عضو بشورى النهضة



ما قبل زلزال قرارات 25 يوليو/تموز‎، التاريخ يخبرنا بإجرام الإخوان، ‎لا يعترفون بالدولة، ولا يجدون حرجا في إسقاطها إن تعارضت مصالحهم ‏معها‎.. التخطيط الإخواني للسيطرة على مفاصل الدولة التونسية بدأ مع ‏ثمانينيات القرن الماضي‎.

مع نشاط مريب للجهاز السري للحركة لتنفيذ مخططات شيطانية خبيثة‎، لينفذ التنظيم بنجاح عملية اختراق المجتمع التونسي‎، وتلاه قرار آخر جديد بالتوجه إلى تنفيذ عمليات إرهابية، واتخذه الغنوشي ‏في مؤتمر الحزب عام 1988 لـ"فرض ‏الحريات‎".

وتسبب ذلك في حرق مقرات ومدارس وكليات ومراكز أمنية بالعاصمة، ‏ولم تنج الأحزاب من التخطيط الإجرامي الإخواني‎، لينجح تنظيم الإخوان في غفلة من الزمن في الوصول لإدارة حكم تونس، ولكن الشعب التونسي لم يغفل عن سياسات وإجرام حركة النهضة‎.



"الإرهاب والاغتيالات السياسية".. قنابل بوجه إخوان تونس



بدأ الغضب الشعبي التونسي يتنامى ضد حركة النهضة بعد أيام قلائل ‏من تولي حركة النهضة إدارة تونس‎، ولمَ لا؟‎

تونس الخضراء تعاني الآن من سوء إدارة قيادات التنظيم، وتعيش على ‏المعونات والمنح الخارجية ليست المالية فقط، بل تجاوز ذلك إلى طلب ‏مساعدات عاجلة لمواجهة فيروس كورونا، والذي عجزت الإخوان عن ‏إدارة ملفه منذ مارس/آذار الماضي‎.‎

جماعة الإخوان وذراعها التنفيذية "حكومة النهضة" لم تنشغل يوما بهموم ‏المواطن، ولكنها انشغلت بمعارك شخصية ضد الخصوم السياسيين‎.

اعتدوا على النائبة بالبرلمان عبير موسي‎، وقتلوا المعارض اليساري شكري بلعيد‎ وخربوا عقول الشباب التونسي، وعرضوا عليهم مبالغ مالية لتسفيرهم إلى ‏مناطق النزاع لتربية نشء إرهابي يزرع العنف والتطرف في أنحاء العالم‎.

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صباح يوم 25 يوليو/تموز ‎ مع تفش وتدهور للأوضاع الاقتصادية والصحية من جهة، والعقم ‏السياسي من جهة ثانية، ضاق الحال بالتونسيين ذرعا، وقرروا مواجهة ‏من يتسبب بتدمير بلادهم، خدمة أجندات حزبية ضيقة،‎ لتخرج مظاهرات الغضب في مدن تونسية عدة، ضد برلمان الإخوان ‏وحكومة المشيشي المدعومة من حركة النهضة‎.

توافد المتظاهرون إلى ساحة البرلمان بباردو، مطالبين بحله، كما هاجموا ‏مقرات حركة "النهضة‎"، لم يمر يوم واحد، حتى لبى الرئيس التونسي قيس سعيد نداء التونسيين، ‏عبر سن مجموعة قرارات، تضمنت تجميد كل سلطات مجلس النواب ‏ورفع الحصانة عن جميع أعضاء البرلمان، بجانب إعفاء رئيس الوزراء، ‏هشام المشيشي، من منصبه‎.

العالم تضامن مع الخطوة التونسية والإطاحة بالتنظيم ليكون ذلك، أملا ‏جديدا للتونسيين بفتح صفحة بيضاء في تاريخهم، بعد سلسلة خيبات ‏ومؤامرات إخوانية، تسببت بها وحاكتها النهضة وارتباطاتها في الخارج. ‎