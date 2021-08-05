مقتل 10 مدنيين في هجمات إرهابية شمالي بوركينا فاسو

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قُتل نحو 10 مدنيين، مساء الأربعاء، في سلسلة هجمات على قرى في شمال بوركينا فاسو شنها إرهابيون على الأرجح، بحسب مصادر أمنية ومحلية.

قال مصدر أمني "نفذ مسلحون مجهولون مساء الأربعاء سلسلة هجمات في الشمال أسفرت عن مقتل نحو 10 من السكان المحليين"، وأكد مسؤول محلي في منظمة "متطوعون للدفاع عن الوطن" وقوع هذه الهجمات التي نُفذت في منطقة الساحل.



وتشهد بوركينا فاسو مظاهرات من وقت لآخر احتجاجا على "تزايد انعدام الأمن والإرهاب"، حيث يدعو المتظاهرون السلطات إلى "اتخاذ إجراءات ضد الهجمات الإرهابية المتكررة".

وفي منطقة الوسط الشمالي، تجمع المتظاهرون في مدينة كايا مؤخرا، ملوحين بلافتات كتب عليها "موتى، موتى، لا نريد المزيد!" و"لا لانعدام الأمن المتزايد" و"نريد زرع حقولنا بسلام".

وقال بوكاري أويدراوغو، رئيس تجمع "نداء كايا"، لوكالة الأنباء الفرنسية، إن "هذه المظاهرة تأتي في أعقاب الهجوم على وحدة لعناصر الشرطة على محور بارسالوغو-فوبيه والذي أودى بحياة 11 منهم الإثنين الماضي".

وتواجه الدولة الفقيرة في منطقة الساحل منذ عام 2015 هجمات متكررة ودامية بشكل متزايد تشنّها جماعات إرهابية تابعة لتنظيمي داعش والقاعدة.